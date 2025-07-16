Перші враження від кількох годин гри, якими поділилося ігрове видання IGN, розкривають, як розробники прагнули зберегти дух оригінальних частин франшизи, повідомляє 24 Канал.

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Журналісти відзначили, що після трьох годин проходження стає зрозуміло, наскільки ретельно розробники підійшли до зображення трансформації Енцо з невинного хлопця у повноправного члена кримінального синдикату.

У ранніх главах (3, 4 та 5) гравець разом із героєм виконує завдання, які поступово вводять його у світ злочинності. Наприклад, у одній із місій Енцо супроводжують двоє напарників – Лука, який закликає до стриманості, і Чезаре, що віддає перевагу силовим методам. Ці персонажі створюють цікавий контраст, ніби ангел і демон на плечах героя, впливаючи на його рішення.

Графіка та атмосфера Сицилії вражають завдяки використанню Unreal Engine 5, що дозволяє створити мальовничі краєвиди з зеленими пагорбами та бездоганним блакитним небом. Подорожі на конях між локаціями додають грі особливого шарму, а кожен кінь має власний характер, хоча це не впливає на геймплей.

До того ж, у грі є можливість фотографувати пейзажі за допомогою камери, що додає атмосферності (принаймні це буде доступно в одній з ігрових місій, хоч в мережі користувачі вже встигли порадіти наявності фотомоду, та даремно, оскільки розробники заперечили його щонайменше на релізі).

Щодо бойової системи, то особливу увагу приділено ближньому бою, зокрема використанню ножів. Гравці можуть відкривати нові види цієї зброї з унікальними характеристиками, що дозволяє адаптувати стиль бою під себе.

Стелс-механіка також добре реалізована, з можливістю ховати тіла ворогів та використовувати спеціальні бонуси, наприклад, для зменшення шуму кроків. Стрілянина у грі виконана у знайомому стилі шутерів від третьої особи з укриттями, що буде звичним для фанатів серії та жанру загалом.

Цікавою є і сюжетна лінія, пов’язана з дочкою дона Торрезі, Ізабеллою, до якої Енцо відчуває симпатію. Одна з місій включає драматичні події, такі як викрадення та погоня, що додають напруги та емоційної глибини історії.

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