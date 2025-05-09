Mafia: The Old Country виходить вже цього року: який комп'ютер потрібен, щоб грати комфортно

2K оприлюднила системні вимоги для Mafia: The Old Country. Для комфортної гри знадобиться RTX 3080 Ti та 32 ГБ оперативної пам'яті та Intel Core i7-12700K або AMD Ryzen 7 5800X.

Інформація про "апетити" Mafia: The Old Country з'явилася на сторінці гри у Steam, інформує 24 Канал. Вона включає мінімальні та рекомендовані конфігурації для гри у роздільній здатності 1080p та 1440p відповідно.

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Мінімальні вимоги (1080p, середні графічні налаштування):

ОС: Windows 10 або 11 (64 біт)

Процесор: Intel Core i7-9700K або AMD Ryzen 7 2700X

Відеокарта: Nvidia GeForce RTX 2070 або AMD Radeon RX 5700 XT

Оперативна пам'ять: 16 ГБ

DirectX: 12

Місце на SSD: 55 ГБ

Рекомендовані вимоги (1440p, високі графічні налаштування):

ОС: Windows 10 або 11 (64 біт)

Процесор: Intel Core i7-12700K або AMD Ryzen 7 5800X

Відеокарта: Nvidia GeForce RTX 3080 Ti або AMD Radeon RX 6950 XT

Оперативна пам'ять: 32 ГБ

DirectX: 12

Місце на SSD: 55 ГБ

Варто також зазначити, що гра матиме підтримку технології захисту від піратства Denuvo. Це означає, що під час запуску продажів проект буде захищений цією системою.

Дата виходу та платформи

Mafia: The Old Country надійде у продаж 8 серпня для PC (Steam), PS5, Xbox Series X та S. Попередні замовлення вже стартували у більшості країн. Вартість гри становитиме 50 доларів, що є незвичним для сучасних блокбастерів.

Розробники обіцяють лінійний екшен без відкритого світу, новий погляд на знайомий геймплей, захопливу історію про джерела організованої злочинності на Сицилії початку XX століття та вражаючу графіку на Unreal Engine 5. До речі, гра також отримає текстову локалізацію українською мовою на релізі.