Довгоочікуване повернення культової серії відеоігор відбудеться у відмінному від попередньої частини форматі, про що неодноразово заявляли розробники, повідомляє 24 Канал.

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Геймплейне відео показує запальний екшн та мальовничу Сицилію

Хоча світ ще не відійшов від фурору, який зчинив другий трейлер GTA 6, 8 травня з'явилося відео з демонстрацією ігрового процесу Mafia The Old Country, яке показало криваві екшн-сцени та перегони на конях й автомобілях.

Серед іншого геймерів трохи занурили у контекст сюжету гри, події якої поставлять гравців на місце юного Енцо, якому доведеться розібратися у концепціях вірності та захисту честі своєї родини у світі сицилійської мафії 1900-их років.

Трейлер ігрового процесу – дивіться відео

Саме сюжетний компонент франшизи є однією з її найбільших чеснот, адже кінематографічні історії ігор серії нагадують класичні гангстерські фільми на кшталт "Хрещеного батька" чи "Славних хлопців".

Аби підсилити цей ефект у Hangar 13 вирішили відмовитися від величезного відкритого світу, як це було в Mafia 3, та більше зосередитися якраз на створенні "лінійної гри, заснованої на наративі".

Разом з тим розробники наголошують, що попри це у Mafia The Old Country все ж буде певна свобода дій і елементи дослідження світу. До прикладу можна буде блукати локаціями або ж пересуватися на машині чи коні, у грі також буде мапа.

Як припускають у мережі, гра може бути поділена на невеликі регіони, на кшталт того як це зроблено в Dragon Age: The Veilguard чи The Outer Worlds, але про велику "безшовну" Сицилію все ж доведеться забути.

Реліз Mafia The Old Country відбудеться 8 серпня 2025 року для PS5, Xbox Series X|S та ПК, а вартість базової версії гри складе 1999 гривень.