Долгожданное возвращение культовой серии видеоигр состоится в отличном от предыдущей части формате, о чем неоднократно заявляли разработчики, сообщает 24 Канал.

Интересно В трейлере GTA 6 заметили фантастическую великодку на Red Dead Redemption 2

Геймплейное видео показывает зажигательный экшн и живописную Сицилию

Хотя мир еще не отошел от фурора, который произвел второй трейлер GTA 6, 8 мая появилось видео с демонстрацией игрового процесса Mafia The Old Country, которое показало кровавые экшн-сцены и гонки на лошадях и автомобилях.

Среди прочего геймеров немного погрузили в контекст сюжета игры, события которой поставят игроков на место юного Энцо, которому придется разобраться в концепциях верности и защиты чести своей семьи в мире сицилийской мафии 1900-х годов.

Трейлер игрового процесса – смотрите видео

Именно сюжетный компонент франшизы является одной из ее крупнейших достоинств, ведь кинематографические истории игр серии напоминают классические гангстерские фильмы вроде "Крестного отца" или "Славных парней".

Чтобы усилить этот эффект в Hangar 13 решили отказаться от огромного открытого мира, как это было в Mafia 3, и больше сосредоточиться как раз на создании "линейной игры, основанной на нарративе".

Вместе с тем разработчики отмечают, что несмотря на это в Mafia The Old Country все же будет определенная свобода действий и элементы исследования мира. К примеру можно будет блуждать локациями или передвигаться на машине или лошади, в игре также будет карта.

Как предполагают в сети, игра может быть разделена на небольшие регионы, вроде того как это сделано в Dragon Age: The Veilguard или The Outer Worlds, но о большой "бесшовной" Сицилии все же придется забыть.

Релиз Mafia The Old Country состоится 8 августа 2025 года для PS5, Xbox Series X|S и ПК, а стоимость базовой версии игры составит 1999 гривен.