Гравці EA FC 25 Ultimate Team знайшли спосіб полегшити здобуття однієї з найрідкісніших карток

Кмітливі шанувальники EA FC 25 та режиму Ultimate Team знайшли спосіб, який допомагає значно полегшити здобуття однієї з найрідкісніших карток футболістів в грі.

Нещодавно в EA FC 25 з'явився цікавий мінітурнір під назвою Online Friendlies Fantasy FC League, гарні результати в якому можуть гарантувати вам солідні винагороди, інформує 24 Канал.

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Не помилка, а лайфхак

Нова активність в UT має чіткі вимоги до стартового складу та не дозволяє використовувати найкращі картки, що суттєво ускладнює життя геймерам.

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Окрім того, усього гравці EA FC 25 матимуть лише 36 матчів протягом менш ніж двох тижнів аби постаратися виграти якомога більше з них. Нагороди розподіляються залежно від здобутих перемог, а найкращою з них є карта 92 рейтингу Fantasy FC Hero легендарного бразильського футболіста Майкона.

Картка Майкона в грі / Фото EA

Окрім шикарних ігрових характеристик, цей предмет також може отримати "апгрейди" залежно від виступів міланського Інтера у реальному житті. Одначе для її здобуття гравець мусить виграти 30 з 36 матчів за всю Online Friendlies Fantasy FC League, що є зовсім не тривіальним завданням.

Хоча існує спосіб дещо полегшити собі життя. Як з'ясували шанувальники гри в соцмережі X, вам достатньо друга та нового акаунта в EA FC 25.

Тоді ви обираєте грати в турнірі разом і ви граєте за свій склад, а друг приєднується до вас з за допомоги новоствореного профілю. Якщо ви бачите, що "горите" в матчі – прохаєте друга вийти з гри й поразка зарахується лише його акаунту, а не вашому основному.

Цей простий спосіб може дати вам ще кілька правил на помилку в цьому складному турнірі та отримати жадану картку, якою володітимуть лише вельми майстерні або ж хитрі гравці EA FC 25.