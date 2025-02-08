У мережі з'явився спосіб, який допоможе вам збільшити конвертацію небезпечних штрафних в EA FC 25 в забиті голи, інформує 24 Канал.
До теми EA FC 26 може сильно засмутити гравців на ПК – що готують розробники
Прості поради та одна важлива умова
У EA FC 25 існує спеціальний "плейстайл" під назвою DeadBall+, який суттєво спрощує виконання стандартів та є лише у знаних майстрів цієї справи у реальному житті.
Одначе, геймери знайшли спосіб як забивати зі штрафних ударів гравцями, які не мають на своїй картці навіть "срібної" версії цієї навички.
На сторінці EAFC 25 News у соцмережі X поділилися кроками, необхідними для реалізації цього методу:
- Якщо удар виконується зліва – використовуйте лівшу і навпаки: якщо справа – правшу.
- Правим стиком геймпада перемістіть ціль у нижній кут м'яча так аби удар виконувався зовнішньою стороною стопи.
- Цільтеся між стінкою та воротарем.
- Заповніть лічильник сили удару приблизно трьома з половиною стовпчиками потужності.
Покрокова інструкція – дивіться відео
Правильне виконання цих кроків майже гарантує вам забитий гол зі стандартів поблизу штрафного майданчика, але не варто намагатися повторити цей трюк із дуже далеких позицій.