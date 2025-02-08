В сети появился способ, который поможет вам увеличить конвертацию опасных штрафных в EA FC 25 в забитые голы, информирует 24 Канал.

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Простые советы и одно важное условие

В EA FC 25 существует специальный "плейстайл" под названием DeadBall+, который существенно упрощает выполнение стандартов и есть только у известных мастеров этого дела в реальной жизни.

Однако, геймеры нашли способ как забивать со штрафных ударов игроками, которые не имеют на своей карточке даже "серебряной" версии этого навыка.

На странице EAFC 25 News в соцсети X поделились шагами, необходимыми для реализации этого метода:

Если удар выполняется слева – используйте левшу и наоборот: если справа – правшу.

Правым стиком геймпада переместите цель в нижний угол мяча так чтобы удар выполнялся внешней стороной стопы.

Цельтесь между стенкой и вратарем.

Заполните счетчик силы удара примерно тремя с половиной столбиками мощности.

Пошаговая инструкция – смотрите видео

Правильное выполнение этих шагов почти гарантирует вам забитый гол со стандартов вблизи штрафной площадки, но не стоит пытаться повторить этот трюк с очень дальних позиций.