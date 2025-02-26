Недавно в EA FC 25 появился интересный мини турнир под названием Online Friendlies Fantasy FC League, хорошие результаты в котором могут гарантировать вам солидные вознаграждения, информирует 24 Канал.

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Не ошибка, а лайфхак

Новая активность в UT имеет четкие требования к стартовому составу и не позволяет использовать лучшие карточки, что существенно усложняет жизнь геймерам.

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Кроме того, всего игроки EA FC 25 будут иметь всего 36 матчей в течение менее чем двух недель, чтобы постараться выиграть как можно больше из них. Награды распределяются в зависимости от полученных побед, а лучшей из них является карта 92 рейтинга Fantasy FC Hero легендарного бразильского футболиста Майкона.

Карточка Майкона в игре / Фото EA

Кроме шикарных игровых характеристик, этот предмет также может получить "апгрейды" в зависимости от выступлений миланского Интера в реальной жизни. Однако для ее получения игрок должен выиграть 30 из 36 матчей за всю Online Friendlies Fantasy FC League, что совсем не тривиальная задача.

Хотя есть способ несколько облегчить себе жизнь. Как выяснили поклонники игры в соцсети X, вам достаточно друга и нового аккаунта в EA FC 25.

Тогда вы выбираете играть в турнире вместе и вы играете за свой состав, а друг присоединяется к вам с помощью новосозданного профиля. Если вы видите, что "горите" в матче – просите друга выйти из игры и поражение засчитается только его аккаунту, а не вашему основному.

Этот простой способ может дать вам еще несколько правил на ошибку в этом сложном турнире и получить вожделенную карточку, которой будут обладать только весьма искусные или хитрые игроки EA FC 25.