Ми на Games24 вже розповідали вам про діяльність української кіберспортивної компанії Maincast після початку війни. Зараз її представники активно займаються волонтерством, а про результати їхньої роботи вже згадували навіть в офіційних соцмережах нашої Держприкордонслужби.

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Нова допомога від Maincast

Цього разу компанія Maincast створила NFT-колекцію присвячену українським містам, які постраждали від російської воєнної агресії. Зокрема, йдеться про Київ, Харків, Маріуполь, Ірпінь, Бородянку та інші наші багатостраждальні міста та села, які відтепер будуть завжди носити шрами війни. Загалом до такої колекції ввійшло 45 унікальних зображень.

Представники компанії вказали, що всі вторговані кошти будуть скеровані на допомогу Збройним Силам України та мирним жителям, постраждалим внаслідок війни. На думку співзасновника Maincast та коментатора Віталія "V1lat" Волочая, в їхньої колекції є ще одне не менш важливе призначення:

Підтримуючи наш проєкт, ви не лише зробите вагомий внесок у захист України та наближення нашої перемоги – ви також допоможете зберегти пам'ять про цю небачену раніше гуманітарну катастрофу, щоби ми ніколи не забували про це і не дозволили цьому трапитися знову.

Наостанок відзначимо, що детально ознайомитися з всіма зображеннями можна на відомому торговому майданчику OpenSea.

Приклади зображень, які ввійшли до NFT-колекції / Фото з сайту OpenSea