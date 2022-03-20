Активно підтримують українську армію й представники різноманітних наших кіберспортивних організацій. Про деякі з них ми вже розповідали, а от сьогодні хочемо згадати й про ініціативу, якою відзначилася компанія Maincast.

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Допомога від Maincast

Інформацією про її діяльність поділилися представники української Держприкордонслужби в різноманітних своїх соцмережах. Вони вказали, що завдяки допомозі кіберспортивної студії Maincast в наших прикордонників з'явився ще один тепловізор. Також до свого допису вони додали красномовну фразу:

Відтепер бачимо і в цілковитій темряві.

Тепловізор / Фото з твітера Держприкордонслужби

Наостанок відзначимо, що студія Maincast в перший же день війни написала, що вона українська та єдина з нашим народом. А зараз в її твітері можна побачити, що вона активно займається волонтерством та підтримкою нашої армії. Представники Maincast збирають кошти на потреби військових, а про найкраще підтвердження їхньої активної діяльності ми вже написали вище.