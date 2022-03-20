Активно поддерживают украинскую армию и представители разных наших киберспортивных организаций. О некоторых из них мы уже рассказывали, а вот сегодня хотим упомянуть и об инициативе, которой отличилась компания Maincast.

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Помощь от Maincast

Информацией о ее деятельности поделились представители украинской Госпогранслужбы в различных своих соцсетях. Они указали, что благодаря помощи киберспортивной студии Maincast у наших пограничников появился еще один тепловизор. Также к своему сообщению они добавили красноречивую фразу:

Теперь видим и в полной темноте.

Тепловизор / Фото с твиттера Госпогранслужбы

Напоследок отметим, что студия Maincast в первый же день войны написала, что она украинская и единая с нашим народом. А сейчас в ее твиттере можно увидеть, что она активно занимается волонтерством и поддержкой нашей армии. Представители Maincast собирают средства на нужды военных, а о самом лучшем подтверждении их активной деятельности мы уже написали выше.