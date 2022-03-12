В такое непростое для нашей страны время представители киберспортивной организации NAVI не стали молчать и показывают свою гражданскую позицию. Они продолжают расторгать контракты с российскими компаниями и активно помогают гражданам Украины, которые пострадали от нашествия российских орков.

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NAVI вскоре возобновляет работу

Соответствующим заявлением представители украинской организации поделились на своем официальном сайте. Они написали, что уже в ближайшее время планируют возобновить работу в том формате, который сейчас доступен. Сотрудники организации отметили, что продолжат вести соцсети Natus Vincere, публиковать видео, общаться со своим сообществом и освещать турниры.

Правда, это не значит, что NAVI забудет о войне и перестанет говорить о том, что происходит в нашей стране. По их мнению, сейчас очень важно не молчать и поддерживать друг друга. Также представители организации добавили, что в марте планируется запустить несколько проектов для поддержки украинцев.

Ситуация со спонсорами

В своем заявлении работники Natus Vincere указали, что большинство иностранных спонсоров поддержали их в столь непростое время. Поэтому пока речь не идет о разрыве контрактов или заморозке отношений. Со своей стороны NAVI уже прекратила сотрудничество с российским киберспортивным холдингом ESforce, который просто игнорирует войну на территории нашей страны.

Также украинская организация расторгла контракт с российским банком "Tinkoff Bank". Объяснили это представители Natus Vincere коротко и ясно:

Мы не можем работать с брендами, ориентированными на рынок страны-агрессора.

Будущее Natus Vincere

Согласно официальному заявлению, все сотрудники NAVI сохранят свою работу благодаря помощи партнеров. В будущем украинская организация планирует пересмотреть свою кадровую политику. В составах ее команд точно не будет людей, поддерживающих военную агрессию против Украины.

Следует добавить, что накануне этот вопрос уже обсуждал операционный директор Natus Vincere Алексей "xaoc" Кучеров. В интервью порталу Dexerto он сказал, что некоторые их российские киберспортсмены уже сейчас думают об изменении гражданства. А все потому, что они уже понимают, что ждет Россию в будущем.

Как NAVI помогает Украине

Отметим, что представители украинской организации с первых дней войны активно помогают на разных фронтах. К примеру, основатель Natus Vincere Александр Кохановский стал на стражу Киева, а Александр "s1mple" Костилев уже перечислил 1,5 миллиона гривен в фонды, которые помогают нашей армии и пострадавшим украинцам.

Также представители NAVI сейчас активно помогают волонтерам. На автомобилях, принадлежащих украинской организации, развозят гуманитарную помощь. А всю одежду из фирменного магазина раздают людям, которые находятся в бомбоубежищах, детям в госпиталях и детских домах.

Пример вышеупомянутого авто / Фото из твиттера radiactivebaby

И напоследок отметим, что администрация всемирно известного портала HLTV сменила флаг команды Natus Vincere на украинский. Кажется, для нашей организации она решила сделать исключение и нарушила свое правило. Дело в том, что при выборе флага администрация сайта ориентируется на количество игроков определенной национальности. А в NAVI сейчас большинство составляют именно российские киберспортсмены.