У такий непростий для нашої країни час представники кіберспортивної організації NAVI не стали мовчати та показують свою громадянську позицію. Вони продовжують розривати контракти з російськими компаніями та активно допомагають громадянам України, які постраждали від навали російських орків.

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NAVI незабаром відновлює роботу

Відповідною заявою представники української організації поділилися на своєму офіційному сайті. Вони написали, що вже найближчим часом планують відновити роботу в тому форматі, який наразі доступний. Співробітники організації відзначили, що продовжать вести соцмережі Natus Vincere, публікувати відео, комунікувати зі своєю спільнотою та висвітлювати турніри.

Щоправда, це не означає, що NAVI забуде про війну та перестане говорити про те, що відбувається в нашій країні. На їхню думку, зараз дуже важливо не мовчати та підтримувати одне одного. Також представники організації додали, що в березні планують запустити кілька проєктів для підтримки українців.

Ситуація зі спонсорами

У своїй заяві працівники Natus Vincere вказали, що більшість іноземних спонсорів підтримали їх в такий непростий час. А тому поки не йдеться про розривання контрактів чи заморозку відносин. Зі свого боку NAVI вже припинила співпрацю з російським кіберспортивним холдингом ESforce, який просто ігнорує війну на території нашої країни.

А також українська організація розірвала контракт з російським банком "Tinkoff Bank". Пояснили це представники Natus Vincere коротко та ясно:

Ми не можемо працювати з брендами, які орієнтовані на ринок країни-агресора.

Майбутнє Natus Vincere

Згідно з офіційною заявою, всі співробітники NAVI збережуть свою роботу завдяки допомозі партнерів. Щоправда, в майбутньому українська організація планує переглянути свою кадрову політику. У складах її команд точно не буде людей, які підтримують військову агресію проти України.

Варто додати, що напередодні це питання вже обговорював операційний директор Natus Vincere Олексій "xaoc" Кучеров. У інтерв'ю порталу Dexerto він сказав, що деякі їхні російські кіберспортсмени вже зараз думають про зміну громадянства. А все тому, що вони вже розуміють, що чекає на Росію в майбутньому.

Як NAVI допомагає Україні

Відзначимо, що представники української організації з перших днів війни активно допомагають на різних фронтах. Наприклад, засновник Natus Vincere Олександр Кохановський став на варту Києва, а Олександр "s1mple" Костилєв вже перерахував 1,5 мільйона гривень у фонди, які допомагають нашій армії та постраждалим українцям.

Також представники NAVI зараз активно допомагають волонтерам. На автомобілях, які належать українській організації, розвозять гуманітарну допомогу. А весь одяг з фірмового магазину роздають людям, які перебувають в бомбосховищах, дітям в госпіталях та дитячих будинках.

Приклад вищезгаданого авто / Фото з твітера radiactivebaby

І наостанок відзначимо, що адміністрація всесвітньо відомого порталу HLTV змінила прапор команди Natus Vincere на український. Здається, для нашої організації вона вирішила зробити виняток та порушила своє ж правило. Річ у тім, що при виборі прапора адміністрація сайту орієнтується лише на кількість гравців певної національності. А в NAVI наразі більшість складають саме російські кіберспортсмени.