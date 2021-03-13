Темні часи вимагають відчайдушних кроків: геймер здав поліції матір, яка змінила пароль від Xbox

Кумедною історією у твітері поділилися представники правоохоронних органів Канади. Малолітній геймер запевнив поліцію, що його мати скоїла справжній "злочин".

Важко сперечатися з тим, що відеоігри дуже розповсюджені у всьому світі, а також доступні майже всім. Щоправда, ігри мають віковий рейтинг й далеко не всі геймери офіційно можуть зіграти у проєкти для дорослих.

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Проте, відслідкувати подібні речі дуже складно, тому відповідальність за це лягає на батьків. Вони повинні контролювати контент, у який грає їхня дитина, а також за потреби обмежувати доступ до відеоігор, консолей чи PC. Головний герой цієї історії зіштовхнувся саме з подібною "несправедливістю" з боку його матері.

Цією кумедною історією поділилися представники поліції регіонального муніципалітету Галтон (невеликий регіон поблизу Торонто). Виявляється, що вони ведуть власний обліковий запис у твітері, де діляться різноманітними історіями. Місцеві поліцейські відзначили, що з такою ситуацією вони ще не стикалися й були дуже здивовані. Вони розповіли, що один малолітній геймер подзвонив на гарячу лінію 911 та повідомив про "протизаконні" дії своєї матері. Дитина запевнила поліцейських, що зміна паролю від консолі Xbox це злочин.

Випадок не може бути зареєстрований як злочин, тому їх навряд чи доставляли у місцевий поліцейський відділок. Напевно, мати та представники правоохоронних органів провели з дитиною роз'яснювальні роботи, бо не складно здогадатися, що малюк може на цьому й не зупинитися. Також зазначимо, що інформації про цей інцидент дуже мало, хоча місцеві поліцейські також відзначили наступне:

Мати, яка змінила пароль від Xbox, це не привід дзвонити на номер 911.

Напевно, таку пораду варто засвоїти всім юним шанувальникам відеоігор. Також варто додати, що зміна паролю від PC чи PlayStation також не є причиною для звернення до правоохоронних органів.