Забавной историей в твиттере поделились представители правоохранительных органов Канады. Малолетний геймер заверил полицию, что его мать совершила настоящее "преступление".

Трудно спорить с тем, что видеоигры очень распространены во всем мире, а также доступны почти всем. Правда, игры имеют возрастной рейтинг и далеко не все геймеры официально могут сыграть в проекты для взрослых.

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Однако, отследить подобные вещи очень сложно, поэтому ответственность за это ложится на родителей. Они должны контролировать контент, в который играет их ребенок, а также при необходимости ограничивать доступ к видеоиграм, консолям или PC. Главный герой этой истории столкнулся именно с подобной "несправедливостью" со стороны его матери.

Этой забавной историей поделились представители полиции регионального муниципалитета Галтон (небольшой регион возле Торонто). Оказывается, что они ведут учетную запись в твиттере, где делятся различными историями. Местные полицейские отметили, что с такой ситуацией они еще не сталкивались и были очень удивлены. Они рассказали, что один молодой геймер позвонил на горячую линию 911 и сообщил о "противозаконных" действиях своей матери. Ребенок заверил полицейских, что изменение пароля от консоли Xbox это преступление.

Случай не может быть зарегистрирован как преступление, поэтому их вряд ли доставляли в местный полицейский участок. Наверное, мать и представители правоохранительных органов провели с ребенком разъяснительные работы, потому что не сложно догадаться, что малыш может на этом и не остановиться. Также заметим, что информации об этом инциденте очень мало, хотя местные полицейские также отметили следующее:

Мать, которая изменила пароль от Xbox, это не повод звонить на номер 911.

Наверное, такой совет стоит усвоить всем юным поклонникам видеоигр. Также стоит добавить, что изменение пароля от PC или PlayStation также не является причиной для обращения в правоохранительные органы.