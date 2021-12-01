Місяць тому компанія Activision та студія Raven Software представили нову мапу для відеогри Call of Duty: Warzone. Тоді розробники показали кілька скриншотів, а також поділилися загальною інформацією про старт наступного сезону.

Детальніше Розробники Call of Duty: Warzone показали нову мапу, яка замінить Верданськ

Якщо коротко, то з 9 грудня новою зоною бойових дій стане тропічний острів Кальдера, який заходиться в Тихому океані. А от класична мапа Верданськ відправиться на заслужений відпочинок. Варто додати, що всі власники Call of Duty: Vanguard зможуть взятися за дослідження нової локації вже 8 грудня. Цього ж разу представники Raven Software показали детальний план цього острова, а також поділилися новими скриншотами та кумедним трейлером.

Трейлер нової мапи для Call of Duty: Warzone: відео

Можна помітити, що цей тропічний острів розділений на 15 величезних зон. А загалом розробники пообіцяли, що в грі буде понад сто різноманітних унікальних місць. З цікавого можна відзначити стародавні руїни, рисові поля, комплекс для розміщення підводних човнів, столицю з історичними спорудами та величезний вулкан, який знаходиться в центрі острова.

Мапа цього острова / Фото з сайту розробників

Також розробники відеогри відзначили, що нова мапа не буде поступатися розміром Верданську, а також додали, що вона створена на основі результатів дворічного дослідження та з врахуванням відгуків геймерів. Щоправда, навіть цього разу вони не пояснили, чому змістили дату її виходу на цілий тиждень. Наостанок варто відзначити, що детальніше ознайомитися з всіма нововведення, які з'являться в Call of Duty: Warzone вже найближчим часом, можна за цим посиланням.

Місцеві локації / Фото з сайту розробників