Словник геймера: що таке "мана" та чому це невіднятний елемент усіх відеоігор з магією

Дізнайтеся про те як в ігровій індустрії з'явилося відоме геймерам слово "мана", що воно означає та як його можна вживати у реальному житті.

Якщо при слові "мана" перше що спадає вам на думку це крупа чи прямо кортить додати "небесна", тоді, скоріше за все, ви не особливо фанатієте від відеоігор.

Про те ж, що цей загадковий термін означає для геймерів, розповість Games 24.

Що означає "мана"?

Мана – це ресурс, який використовується в багатьох відеоіграх, а особливо часто в жанрі RPG та його різновидах. Він є своєрідною "магічною енергією", що дозволяє гравцям використовувати свої заклинання чи здібності.

А що як це правда?

Приклади вживання

Перед фінальним босом я накопичив достатньо мани, щоб використати своє найсильніше заклинання кілька разів, – скаже завбачливий геймер.

У повсякденному житті поняттям "мани" можна підміняти ваш загальний запас сил чи витривалості, тож втомившись цілком можна сказати:

Я хотів пробігти 10 кіл, але завершив тренування на 9, скінчилася мана.

Звідки походить термін?

Термін "мана" походить із полінезійської міфології, де він означає надприродну силу або життєву енергію, яка може накопичуватися в людях, предметах або духах.

У масовій культурі його популяризував письменник Ларрі Нівен, зокрема у своїй книзі Not Long Before the End (1969) він використав "ману" як ресурс, що витрачається магами для здійснення заклять​.

Першими відеоіграми, де з'явилося щось подібне (система MP – magic points), стали Ultima III (1983) та Final Fantasy (1987)​.

Саме в цих проєктах виник синій колір "мани". В основному його обрали через символізм, адже саме такий відтінок часто асоціюється зі спокоєм, стабільністю, і водночас з містикою та магією.

Однак конкретно термін "мана" закріпився в геймерській культурі дещо пізніше, завдяки популярності гри Dungeon Master (1987), де все тіж MP вже були чітко визначені як "Mana Points"​.