Словарь геймера: что такое "мана" и почему это неотъемлемый элемент всех видеоигр с магией

Узнайте о том как в игровой индустрии появилось известное геймерам слово "мана", что оно означает и как его можно употреблять в реальной жизни.

Если при слове "мана" первое, что приходит вам на ум это крупа или прямо хочется добавить "небесная", тогда, скорее всего, вы не особо фанатеете от видеоигр.

О том, что же этот загадочный термин означает для геймеров, расскажет Games 24.

Что означает "мана"?

Мана – это ресурс, который используется во многих видеоиграх, а особенно часто в жанре RPG и его разновидностях. Это своего рода "магическая энергия", которая позволяет игрокам использовать свои заклинания или способности.

А что если это правда?

Примеры использования

Перед финальным боссом я накопил достаточно маны, чтобы использовать свое самое сильное заклинание несколько раз, – скажет предусмотрительный геймер.

В повседневной жизни понятием "маны" можно подменять ваш общий запас сил или выносливости, так что устав вполне можно сказать:

Я хотел пробежать 10 кругов, но завершил тренировку на 9, кончилась мана.

Откуда происходит термин?

Термин "мана" происходит из полинезийской мифологии, где он означает сверхъестественную силу или жизненную энергию, которая может накапливаться в людях, предметах или духах.

В массовой культуре его популяризировал писатель Ларри Нивен, в частности в своей книге Not Long Before the End (1969) он использовал "ману" как ресурс, расходуемый магами для осуществления заклинаний.

Первыми видеоиграми, где появилось нечто подобное (система MP – magic points), стали Ultima III (1983) и Final Fantasy (1987).

Именно в этих проектах возник синий цвет "маны". В основном его выбрали из-за символизма, ведь именно такой оттенок часто ассоциируется со спокойствием, стабильностью, и одновременно с мистикой и магией.

Однако конкретно термин "мана" закрепился в геймерской культуре несколько позже, благодаря популярности игры Dungeon Master (1987), где все те же MP уже были четко определены как "Mana Points".