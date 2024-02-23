Став відомий розмір мапи з доповнення Shadow of the Erdtree для Elden Ring

Трейлер першого і такого довгоочікуваного доповнення для Elden Ring під назвою Shadow of the Erdtree вразив геймерів видовищністю та розмахом, а тепер став відомий розмір нової локації, яку DLC додасть в гру.

Шанувальники Elden Ring плекали надії на появу DLC довгі два роки, аж ось з'явився дивовижний трейлер Shadow of the Erdtree.

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FromSoftware зберігали тишу у питанні про доповнення для Elden Ring аж поки Shadow of the Erdtree не було офіційно анонсовано в лютому 2023 року на честь річниці гри.

Відтоді про DLC також розповідали не надто багато, аж ось вже на другу річницю проєкту шанувальникам нарешті представили його перший офіційний трейлер.

Видовищний ролик продемонстрував абсолютно нову локацію, наповнену всілякими жахливими чудовиськами.

Про те, що ця територія називатиметься Країною Тіней (Land of Shadow) і до неї можна буде потрапити через кокон у Палаці Могвіна (Mohgwyn's Palace) розповів легендарний Хідетака Міядзакі в інтерв'ю IGN.

Також розробник згадав і про розмір нової області, сказавши, що її можна буде порівняти з Лімгрейвом – початковою локацією Elden Ring.

Розміри Лімгрейва у грі / Фото FromSoftware / Gamerant

Важко відповісти, не вибовкавши занадто багато і з високою точністю, але якщо мислити в межах масштабу або розміру, це, ймовірно, порівняно, якщо не більше, з площею Лімгрейва в базовій грі, – прокоментував Міядзакі масштаб мапи DLC.

Отож, у шанувальників Elden Ring є ще кілька місяців аби підготуватися до нових звитяг у DLC Shadow of the Erdtree, реліз якого заплановано 21 червня 2024 року.