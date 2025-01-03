Масштабна модифікація перенесла всю мапу GTA 4 у GTA 5

Команда шанувальників відеоігор Rockstar створила амбітний проєкт, в рамках якого перенесла Ліберті-Сіті з Grand Theft Auto 4 в GTA 5.

У 2008 році світ побачив одне з найкращих втілень Нью-Йорку у відеоіграх, а тепер шанувальники GTA 4 перенесли його у новіший проєкт, інформує 24 Канал.

Варте уваги У мережі з'явився новий скриншот GTA 6 – його "автором" виявився прибиральник

Прямий переліт у "місто свободи"

За допомоги лаунчера модифікацій FiveM кожен охочий фанат Rockstar може поринути у ностальгію, поки очікує на Grand Theft Auto 6.

Команда модерів створила "ремейк" мапи з GTA 4 для GTA 5 і він справді вражає.

Вирушивши в аеропорт Лос-Сантоса, гравці можуть полетіти до Ліберті-Сіті, де на них очікує дбайливо відтворене місто з повністю функціональними картою та радаром.

Огляд модифікації – дивіться відео

Творці проєкту виявили неймовірну увагу до деталей, повернувши пішоходам на мапі з GTA 4 "культову" анімацію ходьби з парасольками під час дощу.

Окрім того, у Ліберті-Сіті можна побачити знайомі нью-йоркські таксі та поліцейські автівки.

Також функціонує система громадського транспорту й охочі геймери можуть прокататися на місцевому метро, точно так само, як це колись робив Ніко Беллік.

Фанати франшизи Grand Theft Auto залишилися вражені роботою ентузіастів, назвавши цей "мод" одним з найкращих в історії гри.