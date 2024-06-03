Геймер поділився чудовим ремейком культової карти з Counter-Strike – Mirage, яку перепрацювали для зомбі-режиму Call of Duty: Black Ops 3.
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Завдяки інструментам від розробників, створення модифікацій для ПК версії Call of Duty: Black Ops 3 обмежується лише фантазією ентузіастів.
Користувач Steam під ніком Dreybraz поділився в Steam Workshop своїм захопливим проєктом, в якому відтворив мапу Mirage для зомбі режиму CoD.
Загалом карта зберегла впізнавану структуру, але величезна кількість деталей робить її просто дивовижною.
Mirage у CoD: Black Ops 3 – дивитися відео
Отож, одна з найкращих карт Counter-Strike усіх часів прекрасно працює навіть в іншій грі, що ще раз підкреслює її винятковість.