Культову мапу з Counter-Strike блискуче відтворили для зомбі-режиму Call of Duty

Шанувальник Call of Duty поділився в мережі неймовірним проєктом в рамках якого одну з найвідоміших мап Counter-Strike перетворили у мапу для зомбі-режиму шутера від Activision.

Геймер поділився чудовим ремейком культової карти з Counter-Strike – Mirage, яку перепрацювали для зомбі-режиму Call of Duty: Black Ops 3.

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Завдяки інструментам від розробників, створення модифікацій для ПК версії Call of Duty: Black Ops 3 обмежується лише фантазією ентузіастів.

Користувач Steam під ніком Dreybraz поділився в Steam Workshop своїм захопливим проєктом, в якому відтворив мапу Mirage для зомбі режиму CoD.

Загалом карта зберегла впізнавану структуру, але величезна кількість деталей робить її просто дивовижною.

Mirage у CoD: Black Ops 3 – дивитися відео

Mirage вже понад десять років є однією з найвідоміших мап Counter-Strike. Вперше її додали до CS:GO у 2013 році, і з того моменту жодного разу не прибирали з переліку кіберспортивних карт.

Отож, одна з найкращих карт Counter-Strike усіх часів прекрасно працює навіть в іншій грі, що ще раз підкреслює її винятковість.