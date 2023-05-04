В умовах тотальної пропаганди та заборони незалежних медіа журналісти фінського видання, яке теж заборонене в Росії, сподіваються достукатися до росіян бодай через популярну гру.

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Мапа CS:GO для росіян

Більшість популярних ігор досі не вийшли з російського ринку, а російська влада їх не заборонила. Тож журналісти вирішили, що це зручний спосіб достукатися до багатомільйонної геймерської спільноти з Росії.

Для цього вони створили спеціальну карту під назвою "de_voyna", яка показує вигадане українське місто. Втім відображає вона цілком реальні українські міста, які знищила російська армія.

Крім того, карта містить зображення та голосові записи, які журналісти Helsingin Sanomat записали під час своєї роботи в Україні. Зокрема мовиться про Бучу з її численними жертвами.

Мапа de_voyna в CS:GO – дивіться відео

Щоправда, схоже на те, що можна лише поспівчувати фінським журналістам за даремно витрачений час. Адже ми знаємо, що більшість росіян підтримують війну проти України, знищення українців і радіють обстрілам мирних міст.

Тож єдиний ефективний спосіб "достукатися" до цього народу – їхня тотальна ізоляція. Зокрема й в ігровому світі.