В условиях тотальной пропаганды и запрета независимых медиа журналисты финского издания, тоже запрещенного в России, надеются достучаться до россиян хотя бы через популярную игру.

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Карта CS:GO для россиян

Большинство популярных игр до сих пор не вышли с российского рынка, а российские власти их не запретили. Так что журналисты решили, что это удобный способ достучаться до многомиллионного геймерского сообщества из России.

Для этого они создали специальную карту под названием de_voyna, которая показывает вымышленный украинский город. Впрочем, она отражает вполне реальные украинские города, которые уничтожила российская армия.

Кроме того, карта содержит изображения и голосовые записи, записанные журналистами Helsingin Sanomat во время своей работы в Украине. В частности, говорится о Буче с ее многочисленными жертвами.

Карта de_voyna в CS:GO – смотрите видео

Правда, похоже, что можно только посочувствовать финским журналистам за зря потраченное время. Мы ведь знаем, что большинство россиян поддерживают войну против Украины, уничтожение украинцев и радуются обстрелам мирных городов

Так что единственный эффективный способ "достучаться" до этого народа – их тотальная изоляция. В том числе и в игровом мире.