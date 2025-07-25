Шанувальники серії ігор про Маріо будували теорії щодо романтичних стосунків між головним героєм і принцесою Піч. Підстав для таких думок було чимало: ніжні поцілунки в кінці багатьох ігор, спільне святкування Дня святого Валентина в соціальних мережах Nintendo, а також численні натяки в іграх, як-от статус "наймилішої пари" у Mario Party. Однак не всі моменти були однозначними – наприклад, фінал Super Mario Odyssey залишив більше питань, ніж відповідей, щодо їхньої близькості. Але завдяки повідомленню в застосунку Nintendo Today все стало зрозуміло, інформує 24 Канал.

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Зараз це повідомлення вже видалено після щоденного оновлення контенту, але користувач X під ніком KirPinkFury поділився цінним скриншотом, який все розставляє на свої місця.



Тепер немає місця для спекуляцій / Скриншот 24 Каналу

У сповіщенні зазначається, що Маріо і принцеса Піч є лише хорошими друзями. Вони завжди готові підтримати одне одного в скрутну хвилину, але романтичного зв'язку між ними немає. Це офіційне роз'яснення стало справжнім сюрпризом для багатьох фанатів, які роками вважали цих персонажів парою.

Питання про те, чи вважати видалене повідомлення остаточним каноном, залишається відкритим. Деякі фанати все ще сподіваються на майбутні натяки чи зміни в історії персонажів, адже Nintendo відома своєю здатністю дивувати аудиторію. Проте наразі офіційна позиція компанії не залишає місця для романтичних інтерпретацій. Ця заява, можливо, вплине на сприйняття персонажів у нових іграх чи медіа, де їхня дружба може бути підкреслена ще сильніше.

До речі, нещодавно стало відомо, що Nintendo Switch 2 встановила рекорд продажів у США – консоль продається найшвидше в історії.