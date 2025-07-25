Поклонники серии игр о Марио строили теории о романтических отношениях между главным героем и принцессой Пич. Оснований для таких мыслей было немало: нежные поцелуи в конце многих игр, совместное празднование Дня святого Валентина в социальных сетях Nintendo, а также многочисленные намеки в играх, например статус "самой милой пары" в Mario Party. Однако не все моменты были однозначными – например, финал Super Mario Odyssey оставил больше вопросов, чем ответов, относительно их близости. Но благодаря сообщению в приложении Nintendo Today все стало понятно, информирует 24 Канал.

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Сейчас это сообщение уже удалено после ежедневного обновления контента, но пользователь X под ником KirPinkFury поделился ценным скриншотом, который все расставляет на свои места.



Теперь нет места для спекуляций / Скриншот 24 Канала

В извещении отмечается, что Марио и принцесса Пич являются лишь хорошими друзьями. Они всегда готовы поддержать друг друга в трудную минуту, но романтической связи между ними нет. Это официальное разъяснение стало настоящим сюрпризом для многих фанатов, которые годами считали этих персонажей парой.

Вопрос о том, считать ли удаленное сообщение окончательным каноном, остается открытым. Некоторые фанаты все еще надеются на будущие намеки или изменения в истории персонажей, ведь Nintendo известна своей способностью удивлять аудиторию. Однако пока официальная позиция компании не оставляет места для романтических интерпретаций. Это заявление, возможно, повлияет на восприятие персонажей в новых играх или медиа, где их дружба может быть подчеркнута еще сильнее.

Кстати, недавно стало известно, что Nintendo Switch 2 установила рекорд продаж в США – консоль продается быстрее всех в истории.