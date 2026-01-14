Віртуальне повернення додому: українські геймери відтворюють Маріуполь у Minecraft
- Група українських геймерів відтворила довоєнний Маріуполь у Minecraft, використовуючи супутникові знімки та фотографії.
- Віртуальний Маріуполь доступний для ознайомлення через портал BuildTheEarth, що допомагає зберегти ідентичність міста.
Ентузіасти зайнялись віртуальною відбудовою довоєнного Маріуполя аби кожен міг прогулятися знайомими вулицями та відчути ритм цього українського міста.
Група ентузіастів вирішила створити віртуальну копію міста і поділилася захопливими результатами своєї праці, повідомляє 24 Канал з посиланням на Маріупольську міську раду в Telegram.
Маріуполь відновили у Minecraft?
Українські геймери долучилися до ініціативи блогера PippenFTS, який у 2020 році створив сервер, де гравці Minecraft з усього світу могли б будувати копії різних міст планети.
Озброївшись супутниковими знімками, картами та фотографіями, ентузіасти спробували зобразити в грі український Маріуполь, яким він був до повномасштабного вторгнення.
Геймери дбайливо відтворили рельєф міста, його вулички та навіть фасади будинків і вивіски магазинів.
Вид українського міста / Фото Маріупольська міська рада
Постав з попелу у Minecraft і знищений окупантами драматичний театр з щемким надписом "дети" перед входом.
Відновлений театр / Фото Маріупольська міська рада
Тут можна пройтися знайомими маршрутами, побачити знайомі вулиці та відчути ритм міста, який існував до повномасштабного вторгнення,
– зазначили у міській раді.
Відео тур: дивіться ролик
Віртуальний Маріуполь доступний до ознайомлення для всіх власників Minecraft через портал BuildTheEarth, а творці проєкту підкреслюють, що таким чином прагнуть зберегти ідентичність українського міста.
Які ще українські локації є у Minecraft?
Гравець Minecraft створив у грі віртуальну копію знищеної будівлі Херсонської ОВА. Його відео зворушили тисячі користувачів соцмереж.
UNITED24 створили Minesalt – відеогру про соляні копальні Соледара.