Віртуальне повернення додому: українські геймери відтворюють Маріуполь у Minecraft

Ентузіасти зайнялись віртуальною відбудовою довоєнного Маріуполя аби кожен міг прогулятися знайомими вулицями та відчути ритм цього українського міста.

Група ентузіастів вирішила створити віртуальну копію міста і поділилася захопливими результатами своєї праці, повідомляє 24 Канал з посиланням на Маріупольську міську раду в Telegram.

Маріуполь відновили у Minecraft?

Українські геймери долучилися до ініціативи блогера PippenFTS, який у 2020 році створив сервер, де гравці Minecraft з усього світу могли б будувати копії різних міст планети.

Озброївшись супутниковими знімками, картами та фотографіями, ентузіасти спробували зобразити в грі український Маріуполь, яким він був до повномасштабного вторгнення.

Геймери дбайливо відтворили рельєф міста, його вулички та навіть фасади будинків і вивіски магазинів.

Вид українського міста / Фото Маріупольська міська рада

Постав з попелу у Minecraft і знищений окупантами драматичний театр з щемким надписом "дети" перед входом.

Відновлений театр / Фото Маріупольська міська рада

Тут можна пройтися знайомими маршрутами, побачити знайомі вулиці та відчути ритм міста, який існував до повномасштабного вторгнення,

– зазначили у міській раді.

Відео тур: дивіться ролик

Віртуальний Маріуполь доступний до ознайомлення для всіх власників Minecraft через портал BuildTheEarth, а творці проєкту підкреслюють, що таким чином прагнуть зберегти ідентичність українського міста.

Які ще українські локації є у Minecraft?