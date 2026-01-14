Група ентузіастів вирішила створити віртуальну копію міста і поділилася захопливими результатами своєї праці, повідомляє 24 Канал з посиланням на Маріупольську міську раду в Telegram.
Варте уваги Український шутер про галичан на пустельній планеті отримав дату релізу та новий трейлер
Маріуполь відновили у Minecraft?
Українські геймери долучилися до ініціативи блогера PippenFTS, який у 2020 році створив сервер, де гравці Minecraft з усього світу могли б будувати копії різних міст планети.
Озброївшись супутниковими знімками, картами та фотографіями, ентузіасти спробували зобразити в грі український Маріуполь, яким він був до повномасштабного вторгнення.
Геймери дбайливо відтворили рельєф міста, його вулички та навіть фасади будинків і вивіски магазинів.
Вид українського міста / Фото Маріупольська міська рада
Постав з попелу у Minecraft і знищений окупантами драматичний театр з щемким надписом "дети" перед входом.
Відновлений театр / Фото Маріупольська міська рада
Тут можна пройтися знайомими маршрутами, побачити знайомі вулиці та відчути ритм міста, який існував до повномасштабного вторгнення,
– зазначили у міській раді.
Відео тур: дивіться ролик
Віртуальний Маріуполь доступний до ознайомлення для всіх власників Minecraft через портал BuildTheEarth, а творці проєкту підкреслюють, що таким чином прагнуть зберегти ідентичність українського міста.
Які ще українські локації є у Minecraft?
Гравець Minecraft створив у грі віртуальну копію знищеної будівлі Херсонської ОВА. Його відео зворушили тисячі користувачів соцмереж.
UNITED24 створили Minesalt – відеогру про соляні копальні Соледара.