Группа энтузиастов решила создать виртуальную копию города и поделилась увлекательными результатами своего труда, сообщает 24 Канал со ссылкой на Мариупольский городской совет в Telegram.
Мариуполь восстановили в Minecraft?
Украинские геймеры присоединились к инициативе блогера PippenFTS, который в 2020 году создал сервер, где игроки Minecraft со всего мира могли бы строить копии различных городов планеты.
Вооружившись спутниковыми снимками, картами и фотографиями, энтузиасты попытались изобразить в игре украинский Мариуполь, каким он был до полномасштабного вторжения.
Геймеры бережно воссоздали рельеф города, его улочки и даже фасады домов и вывески магазинов.
Вид украинского города / Фото Мариупольский городской совет
Восстал из пепла в Minecraft и уничтоженный оккупантами драматический театр с щемящей надписью "дети" перед входом.
Восстановленный театр / Фото Мариупольский городской совет
Здесь можно пройтись знакомыми маршрутами, увидеть знакомые улицы и почувствовать ритм города, который существовал до полномасштабного вторжения,
– отметили в городском совете.
Видео тур: смотрите ролик
Виртуальный Мариуполь доступен к ознакомлению для всех владельцев Minecraft через портал BuildTheEarth, а создатели проекта подчеркивают, что таким образом стремятся сохранить идентичность украинского города.
