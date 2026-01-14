Виртуальное возвращение домой: украинские геймеры воссоздают Мариуполь в Minecraft

Энтузиасты занялись виртуальным восстановлением довоенного Мариуполя, чтобы каждый мог прогуляться по знакомым улицам и почувствовать ритм этого украинского города.

Группа энтузиастов решила создать виртуальную копию города и поделилась увлекательными результатами своего труда, сообщает 24 Канал со ссылкой на Мариупольский городской совет в Telegram.

Стоит внимания Украинский шутер о галичанах на пустынной планете получил дату релиза и новый трейлер

Мариуполь восстановили в Minecraft?

Украинские геймеры присоединились к инициативе блогера PippenFTS, который в 2020 году создал сервер, где игроки Minecraft со всего мира могли бы строить копии различных городов планеты.

Вооружившись спутниковыми снимками, картами и фотографиями, энтузиасты попытались изобразить в игре украинский Мариуполь, каким он был до полномасштабного вторжения.

Геймеры бережно воссоздали рельеф города, его улочки и даже фасады домов и вывески магазинов.

Вид украинского города / Фото Мариупольский городской совет

Восстал из пепла в Minecraft и уничтоженный оккупантами драматический театр с щемящей надписью "дети" перед входом.

Восстановленный театр / Фото Мариупольский городской совет

Здесь можно пройтись знакомыми маршрутами, увидеть знакомые улицы и почувствовать ритм города, который существовал до полномасштабного вторжения,

– отметили в городском совете.

Видео тур: смотрите ролик

Виртуальный Мариуполь доступен к ознакомлению для всех владельцев Minecraft через портал BuildTheEarth, а создатели проекта подчеркивают, что таким образом стремятся сохранить идентичность украинского города.

Какие еще украинские локации есть в Minecraft?