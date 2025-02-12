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Marvel Rivals – це нова гра, яка дебютувала лише в кінці минулого року й миттєво захопила світ. Зараз у неї грають мільйони людей, а дехто навіть думає перетворити її на кіберспорт і вже створює першу команду. 11 лютого команда розробників поділилися своїм черговим випуском Dev Talk, у якому розповіла про сезонне коригування рангів, або точніше кажучи – їхнє повне обнулення. Щоб скасувати ці плани, знадобилося лише кілька годин, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.
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Дуже швидко творці гри заявили, що "після ретельних спостережень і роздумів ми дійшли висновку, що ранги гравців у першій половині першого сезону є найкращим показником їхніх змагальних навичок протягом сезону. Отже, ми введемо окреме перезавантаження рангів, щоб краще узгодити їх з майбутнім контентом і змінами".
У наступному випуску Dev Talk, який явно не повинен був вийти так швидко після попереднього, розробники сказали:
Загальне занепокоєння викликав тиск, пов'язаний з обнуленням рейтингу кожні пів сезону, що зробило участь у змагальному режимі менш приємною. Враховуючи думку спільноти, ми вирішили внести деякі зміни, щоб оптимізувати систему рангів,
– йдеться в тексті.
Перша половина сезону, як і раніше, завершиться 21 лютого. Гравці з Золотим рангом отримають нагороду за костюм, а також Почесний герб для гросмейстерів і вище, і Почесний герб для гравців з 500 найкращих рангів. Але коли почнеться друга половина сезону, обнулення рангів не відбудеться. Гравці збережуть свої ранги та бали з кінця першого півріччя.
Таким чином, якщо ви граєте у Marvel Rivals, то можете не хвилюватися, що вам доведеться починати все з початку так швидко. Хоча рано чи пізно таки доведеться.
Обнулення рейтингу (рангу) в геройських шутерах, таких як Marvel Rivals, – це традиційний процес скидання поточних рейтингів або рангів гравців до початкового рівня. Це зазвичай відбувається на початку нового сезону або після значних оновлень гри. Метою таких дій є підтримка інтересу гравців, створення відчуття нового початку, стимул для гравців повертатися в гру й знову змагатися за високі позиції. Це також балансує ігровий процес і дозволяє адаптуватися до впроваджених змін у механіках.
Не всі онлайн-ігри використовують практику обнулення рейтингів. Деякі ігри підтримують постійну систему ранжування без сезонних скидань. Рішення про обнулення рейтингу залежить від розробників та специфіки гри.