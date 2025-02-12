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Marvel Rivals – це нова гра, яка дебютувала лише в кінці минулого року й миттєво захопила світ. Зараз у неї грають мільйони людей, а дехто навіть думає перетворити її на кіберспорт і вже створює першу команду. 11 лютого команда розробників поділилися своїм черговим випуском Dev Talk, у якому розповіла про сезонне коригування рангів, або точніше кажучи – їхнє повне обнулення. Щоб скасувати ці плани, знадобилося лише кілька годин, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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Дуже швидко творці гри заявили, що "після ретельних спостережень і роздумів ми дійшли висновку, що ранги гравців у першій половині першого сезону є найкращим показником їхніх змагальних навичок протягом сезону. Отже, ми введемо окреме перезавантаження рангів, щоб краще узгодити їх з майбутнім контентом і змінами".

У наступному випуску Dev Talk, який явно не повинен був вийти так швидко після попереднього, розробники сказали:

Загальне занепокоєння викликав тиск, пов'язаний з обнуленням рейтингу кожні пів сезону, що зробило участь у змагальному режимі менш приємною. Враховуючи думку спільноти, ми вирішили внести деякі зміни, щоб оптимізувати систему рангів,

– йдеться в тексті.

Перша половина сезону, як і раніше, завершиться 21 лютого. Гравці з Золотим рангом отримають нагороду за костюм, а також Почесний герб для гросмейстерів і вище, і Почесний герб для гравців з 500 найкращих рангів. Але коли почнеться друга половина сезону, обнулення рангів не відбудеться. Гравці збережуть свої ранги та бали з кінця першого півріччя.

Таким чином, якщо ви граєте у Marvel Rivals, то можете не хвилюватися, що вам доведеться починати все з початку так швидко. Хоча рано чи пізно таки доведеться.

Щоб отримати нові рангові нагороди у Marvel Rivals, гравці повинні завершити 10 матчів у змагальному режимі та виконати відповідні умови до кінця сезону. Нагороди включатимуть новий костюм Золотого рангу та різноманітні Почесні знаки, що відрізняються дизайном для Гросмейстера, Небесного, Вічності та Єдиного над усім.

Обнулення рейтингу (рангу) в геройських шутерах, таких як Marvel Rivals, – це традиційний процес скидання поточних рейтингів або рангів гравців до початкового рівня. Це зазвичай відбувається на початку нового сезону або після значних оновлень гри. Метою таких дій є підтримка інтересу гравців, створення відчуття нового початку, стимул для гравців повертатися в гру й знову змагатися за високі позиції. Це також балансує ігровий процес і дозволяє адаптуватися до впроваджених змін у механіках.

Не всі онлайн-ігри використовують практику обнулення рейтингів. Деякі ігри підтримують постійну систему ранжування без сезонних скидань. Рішення про обнулення рейтингу залежить від розробників та специфіки гри.