Что происходит

Marvel Rivals – это новая игра, которая дебютировала только в конце прошлого года и мгновенно захватила мир. Сейчас в нее играют миллионы людей, а некоторые даже думают превратить ее в киберспорт и уже создают первую команду. 11 февраля команда разработчиков поделились своим очередным выпуском Dev Talk, в котором рассказала о сезонной корректировке рангов, или точнее говоря – их полное обнуление. Чтобы отменить эти планы, понадобилось всего несколько часов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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Очень быстро создатели игры заявили, что "после тщательных наблюдений и размышлений мы пришли к выводу, что ранги игроков в первой половине первого сезона являются лучшим показателем их соревновательных навыков в течение сезона. Так что, мы введем отдельную перезагрузку рангов, чтобы лучше согласовать их с будущим контентом и изменениями".

В следующем выпуске Dev Talk, который явно не должен был выйти так быстро после предыдущего, разработчики сказали:

Общее беспокойство вызвало давление, связанное с обнулением рейтинга каждые пол сезона, что сделало участие в соревновательном режиме менее приятным. Учитывая мнение сообщества, мы решили внести некоторые изменения, чтобы оптимизировать систему рангов,

– говорится в тексте.

Первая половина сезона, по-прежнему, завершится 21 февраля. Игроки с Золотым рангом получат награду за костюм, а также Почетный герб для гроссмейстеров и выше, и Почетный герб для игроков с 500 лучших рангов. Но когда начнется вторая половина сезона, обнуление рангов не произойдет. Игроки сохранят свои ранги и баллы с конца первого полугодия.

Таким образом, если вы играете в Marvel Rivals, то можете не волноваться, что вам придется начинать все с начала так быстро. Хотя рано или поздно таки придется.

Чтобы получить новые ранговые награды в Marvel Rivals, игроки должны завершить 10 матчей в соревновательном режиме и выполнить соответствующие условия до конца сезона. Награды будут включать новый костюм Золотого ранга и различные Почетные знаки, отличающиеся дизайном для Гроссмейстера, Небесного, Вечности и Единого над всем.

Обнуление рейтинга (ранга) в геройских шутерах, таких как Marvel Rivals, – это традиционный процесс сброса текущих рейтингов или рангов игроков до начального уровня. Это обычно происходит в начале нового сезона или после значительных обновлений игры. Целью таких действий является поддержка интереса игроков, создание ощущения нового начала, стимул для игроков возвращаться в игру и снова бороться за высокие позиции. Это также балансирует игровой процесс и позволяет адаптироваться к внедренным изменениям в механиках.

Не все онлайн-игры используют практику обнуления рейтингов. Некоторые игры поддерживают постоянную систему ранжирования без сезонных сбросов. Решение об обнулении рейтинга зависит от разработчиков и специфики игры.