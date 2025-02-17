Marvel Rivals остаточно виходить на кіберспортивну сцену з чотирма новими турнірами

Marvel Rivals вийшла наприкінці минулого року й миттєво стала величезним хітом, залучивши мільйони користувачів. Тому не дивно, що про неї відразу ж заговорили як про потенційну нову дисципліну в кіберспорті. Хоча невеликі змагання проводили весь цей час, гра поки що не мала масштабних подій. Скоро це зміниться.

Що відомо про турніри

Нові заходи, об'єднані назвою Marvel Rivals Invitational, організує сам розробник гри, компанія NetEase. Хоча вони не зрівняються за призовим фондом з такими гігантами, як Dota 2 чи League of Legends, ці турніри поки що є найбільш прибутковими з погляду нагород, адже кожен роздасть по 100 000 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення в соцмережі X.

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Marvel Rivals Invitational складатиметься з чотирьох окремих турнірів, по одному для кожного великого регіону. Почнеться все з події в Океанії. Наступна об'єднає азійські країни. Третя запросить країни Європи, Близького Сходу й Африки. Останній турнір пройде в Північній Америці.

Матчі транслюватимуться як на офіційному Twitch-каналі Marvel Rivals, так і на YouTube-каналі.

Ось дати для кожного регіону:

Океанія: 15-16 лютого.

Азія: 22-23 лютого.

EMEA: з 28 лютого по 9 березня.

Північна Америка: 14-23 березня.

NetEase робить лише перші кроки до кіберспорту, але поки що неможна сказати, що це вже повноцінна кіберспортивна сцена. Це поки що не масова кіберспортивна ліга в традиційному її розумінні.

Попри це, інтересу до потенційної кіберспортивної сцени не бракує. Зірка стримінгу Shroud ще в січні згадував, що хоче створити нову кіберспортивну організацію спеціально для гри в Marvel Rivals. Потім він підтвердив, що вже працює на цим, оскільки зміг залучити бажані 150 000 доларів США під час стріму. Але тепер його плани дещо корегуються: це буде не окрема організація, а лише команда в складі вже існуючої організації Sentinels родом зі США. Він стане її керівником, але поки невідомо, чи буде сам грати.