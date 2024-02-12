Marvel's Spider-Man 2 пропонує до уваги гравців цілих 78 костюмів для двох головних героїв, кожен з яких можна розблокувати чи придбати протягом гри.

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Однак, одному везучому шанувальнику проєкту вдалося "винайти" новий, 79 за рахунком образ для Людини-павука.

Користувач Reddit під ніком LazyLink2099 став свідком чудернацького візуального багу, який видозмінив один з наявних комплектів протагоніста.

Цей збій, як показано у відео, вплинув на чорний костюм Пітера Паркера, частково змінивши його монохромну колірну схему. Частини спорядження, які повинні були залишитися чорними натомість стали сніжно білими, а білі навпаки "почорнішали".

Такі, здавалося б, несуттєві зміни створили для Людини-павука абсолютно новий цікавий образ у стилі скелета.

Дивний баг у Spider-Man 2 – дивитися відео

Найцікавіше те, що ця помилка неабияк прийшлася до смаку шанувальникам проєкту.

Більшість геймерів були в захваті від "нового" костюму та навіть запропонували написати розробникам з Insomniac аби ті замислилися над офіційним доданням цього дизайну в гру.