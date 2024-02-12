Marvel's Spider-Man 2 предлагает вниманию игроков целых 78 костюмов для двух главных героев, каждый из которых можно разблокировать или приобрести в течение игры.

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Однако, одному везучему поклоннику проекта удалось "изобрести" новый, 79 по счету образ для Человека-паука.

Пользователь Reddit под ником LazyLink2099 стал свидетелем причудливого визуального бага, который видоизменил один из имеющихся нарядов протагониста.

Этот сбой, как показано в видео, повлиял на черный костюм Питера Паркера, частично изменив его монохромную цветовую схему. Части снаряжения, которые должны были остаться черными вместо этого стали снежно белыми, а белые наоборот "почернели".

Такие, казалось бы, несущественные изменения создали для Человека-паука совершенно новый интересный образ в стиле скелета.

Странный баг в Spider-Man 2 – смотреть видео

Самое любопытное то, что эта ошибка изрядно пришлась по вкусу поклонникам проекта.

Большинство геймеров были в восторге от "нового" костюма и даже предложили написать разработчикам из Insomniac чтобы те задумались над официальным добавлением этого дизайна в игру.