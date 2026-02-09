Мексиканський PS Store засвітив вікно виходу Marwel's Wolverine: коли чекати амбітний бойовик

Цифровий магазин PlayStation у Мексиці випадково оприлюднив конкретніші терміни виходу очікуваного екшену Marvel’s Wolverine від студії Insomniac Games. Хоча раніше розробники орієнтували гравців на осінь 2026 року, нові дані вказують на конкретний квартал.

Витік інформації помітив користувач Reddit під ніком Carwillat901. На сторінці гри в мексиканському сегменті PlayStation Store з'явилася інформація, що Marvel’s Wolverine надійде у продаж протягом третього кварталу 2026 року.

То коли чекати Marwel's Wolverine?

Вказана на сайті інформація дозволяє припустити, що реліз відбудеться в проміжку між липнем та вереснем, що цілком узгоджується з попередніми офіційними заявами про осінь 2026 року, які звучали під час презентації State of Play.

Спільнота гравців погоджується, що вихід пригоди про Росомаху наприкінці літа або на початку осені виглядає логічним, оскільки на 19 листопада 2026 року заплановано прем'єру іншого масштабного проєкту – GTA VI від Rockstar Games.

Тож за всіма даними вимальовується конкретний місяця, який стане вікном релізу для гри і це вересень.

Що відомо про гру Marwel's Wolverine?

Сюжет гри зосередиться на подорожі Логана, який шукає відповіді на питання щодо свого таємничого минулого. Творці дилогії Marvel’s Spider-Man обіцяють гравцям жорстокі бої, високий рівень деталізації та захопливі постановочні сцени.

Наразі Marwel's Wolverine офіційно підтверджений лише для консолі PlayStation 5, проте попередні витоки внутрішніх документів Insomniac свідчать про ймовірний вихід гри і на PC.

Більше офіційних подробиць про ігровий процес та особливості розробники планують оприлюднити вже цієї весни.