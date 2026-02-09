Мексиканский PS Store засветил окно выхода Marwel's Wolverine: когда ждать амбициозный боевик

Цифровой магазин PlayStation в Мексике случайно обнародовал более конкретные сроки выхода ожидаемого экшена Marvel's Wolverine от студии Insomniac Games. Хотя ранее разработчики ориентировали игроков на осень 2026 года, новые данные указывают на конкретный квартал.

Утечку информации заметил пользователь Reddit под ником Carwillat901. На странице игры в мексиканском сегменте PlayStation Store появилась информация, что Marvel's Wolverine поступит в продажу в течение третьего квартала 2026 года.

Так когда ждать Marwel's Wolverine?

Указанная на сайте информация позволяет предположить, что релиз состоится в промежутке между июлем и сентябрём, что вполне согласуется с предыдущими официальными заявлениями об осени 2026 года, которые звучали во время презентации State of Play.

Сообщество игроков соглашается, что выход приключения о Росомахе в конце лета или в начале осени выглядит логичным, поскольку на 19 ноября 2026 года запланирована премьера другого масштабного проекта – GTA VI от Rockstar Games.

Поэтому по всем данным вырисовывается конкретный месяц, который станет окном релиза для игры и это сентябрь.

Что известно об игре Marwel's Wolverine?

Сюжет игры сосредоточится на путешествии Логана, который ищет ответы на вопросы относительно своего таинственного прошлого. Создатели дилогии Marvel's Spider-Man обещают игрокам жестокие бои, высокий уровень детализации и захватывающие постановочные сцены.

Геймплейный трейлер Marwel's Wolverine – смотрите видео:

На данный момент Marwel's Wolverine официально подтвержден только для консоли PlayStation 5, однако предыдущие утечки внутренних документов Insomniac свидетельствуют о вероятном выходе игры и на PC.

Больше официальных подробностей об игровом процессе и особенностях разработчики планируют обнародовать уже этой весной.