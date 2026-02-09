Утечку информации заметил пользователь Reddit под ником Carwillat901. На странице игры в мексиканском сегменте PlayStation Store появилась информация, что Marvel's Wolverine поступит в продажу в течение третьего квартала 2026 года.

Так когда ждать Marwel's Wolverine?

Указанная на сайте информация позволяет предположить, что релиз состоится в промежутке между июлем и сентябрём, что вполне согласуется с предыдущими официальными заявлениями об осени 2026 года, которые звучали во время презентации State of Play.

Сообщество игроков соглашается, что выход приключения о Росомахе в конце лета или в начале осени выглядит логичным, поскольку на 19 ноября 2026 года запланирована премьера другого масштабного проекта – GTA VI от Rockstar Games.

Поэтому по всем данным вырисовывается конкретный месяц, который станет окном релиза для игры и это сентябрь.

Что известно об игре Marwel's Wolverine?

Сюжет игры сосредоточится на путешествии Логана, который ищет ответы на вопросы относительно своего таинственного прошлого. Создатели дилогии Marvel's Spider-Man обещают игрокам жестокие бои, высокий уровень детализации и захватывающие постановочные сцены.

На данный момент Marwel's Wolverine официально подтвержден только для консоли PlayStation 5, однако предыдущие утечки внутренних документов Insomniac свидетельствуют о вероятном выходе игры и на PC.

Больше официальных подробностей об игровом процессе и особенностях разработчики планируют обнародовать уже этой весной.