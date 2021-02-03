Офіційне представлення ремастера Mass Effect: дата виходу, ціна, трейлер та перші деталі

3 лютого 2021 , 12:02
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BioWare та Electronic Arts представили довгоочікуваний ремастер Mass Effect Legendary Edition. Вони вже встигли розкрити перші деталі та поділилися офіційним трейлером.

Джерело: Electronic Arts

Розробники із BioWare анонсували ремастер дуже популярної трилогії Mass Effect ще у листопаді. Тоді вони поділилися загальною інформацією, а також всього одним скріншотом. Але зараз розробники потішили всіх шанувальників гучною презентацією Mass Effect Legendary Edition.

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Коротко про головні особливості ремастера Mass Effect:

  • До його складу ввійдуть Mass Effect, Mass Effect 2 і Mass Effect 3.
  • Перевидання міститиме всі DLC, які виходили для цієї трилогії (майже 40).
  • Оновлена гра вийде вже 14 травня на PC, Xbox One, PS4, а також буде сумісність із PS5 та Xbox Series.
  • Ігровий рушій не змінили, ремастер також зроблений на Unreal Engine 3.
  • Для PC можна придбати цю гру за 1799 гривень, для PS4 – 2199 гривень, а для Xbox One – 1699 гривень.
  • Гра буде однаково виглядати на всіх платформах, а також ремастер підтримує 4К та HDR.
  • Оновлені моделі персонажів, текстури, освітлення, шейдери та різноманітні ефекти.
  • Для всіх трьох частин буде лише один клієнт, а також один універсальний редактор.
  • Звук змінювати не стали.
  • CGI-ролики були оновлені.
  • Час завантаження рівнів скоротили у декілька разів.
  • Багатокористувацький режим вирізали.
  • Найбільших змін зазнала перша частина Mass Effect. У цій відеогрі з'являться нові міні ігри, а також новий інтерфейс.
  • Сюжет вирішили не змінювати, а канонічною залишиться кінцівка з Extended Cut для Mass Effect 3.

Дивіться трейлер відеогри Mass Effect Legendary Edition – відео

Скріншоти із відеогри Mass Effect Legendary Edition / світлини з сайту Electronic Arts

Mass Effect

Серія науково-фантастичних відеоігор, яка розроблюється студією BioWare. За жанром це рольові ігри, а події розгортаються у майбутньому, де людство вже вступило у контакт із позаземними цивілізаціями. Сюжет розповідає про пригоди командора Шепарда та інших членів екіпажу його корабля. Оригінальна трилогія стала культовою та здобула безліч нагород.