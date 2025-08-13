Колишній керівник BioWare Марк Дарра нещодавно заявив, що творцям наступної гри Mass Effect варто використати провал Dragon Age: The Veilguard на свою користь.

BioWare знаходяться під серйозною загрозою, з огляду на невдачу Dragon Age: The Veilguard. Одначе колишній працівник студії вважає, що ситуацію можна обернути на користь майбутньому франшизи Mass Effect, інформує 24 Канал з посиланням на Gamerant.

Варте уваги У Steam вийшла "мінімалістична" пародія на Skyrim – The RPG

Фіаско як важіль впливу?

Торішній реліз довгоочікуваного продовження Dragon Age вийшов, м'яко кажучи, суперечливим. Попри непогані відгуки від критиків, The Veilguard не змогла завоювати популярність серед гравців та майже вполовину не виправдала очікувань видавців з EA.

Це призвело до суттєвих скорочень в студії BioWare, де зараз зайняті розробкою наступної гри у серії Mass Effect.

Колишній керівник компанії Марк Дарра висловив думку, що команда може обернути цю невдачу на свою користь.

Вони повинні використовувати Veilguard як цапа-відбувайла стільки, скільки потрібно, щоб отримати те, що їм треба від EA,

– вважає Дарра.

За словами ветерана індустрії, фіаско The Veilguard дозволить розробникам вказати на деякі помилки, допущені через вимоги видавців. Зокрема, мова про пріоритетне бажання керівників EA створити "мейнстримну гру", а не таку "суперзанудну" як перші частини Dragon Age.

У будь-якому разі, наразі про розробку наступної Mass Effect невідомо практично нічого, отже можемо лише сподіватися, що у BioWare знайдуться потрібні аргументи аби працювати так, як їм самим того хочеться.