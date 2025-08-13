Ветеран BioWare рассказал как провал Dragon Age: The Veilguard сыграет на пользу новой Mass Effect
- Бывший руководитель BioWare Марк Дарра считает, что провал Dragon Age: The Veilguard может стать полезным для будущей игры Mass Effect.
- Неудача The Veilguard позволит разработчикам указать на ошибки, допущенные из-за требований издателей, чтобы получить больше свободы в разработке новой игры.
- BioWare претерпела существенные сокращения из-за плохих продаж The Veilguard, но может использовать это как рычаг влияния на EA для улучшения условий работы.
Бывший руководитель BioWare Марк Дарра недавно заявил, что создателям следующей игры Mass Effect стоит использовать провал Dragon Age: The Veilguard в свою пользу.
BioWare находятся под серьезной угрозой, ввиду неудачи Dragon Age: The Veilguard. Однако бывший работник студии считает, что ситуацию можно обернуть на пользу будущему франшизы Mass Effect, информирует 24 Канал со ссылкой на Gamerant.
Фиаско как рычаг влияния?
Прошлогодний релиз долгожданного продолжения Dragon Age вышел, мягко говоря, противоречивым. Несмотря на неплохие отзывы от критиков, The Veilguard не смогла завоевать популярность среди игроков и почти вполовину не оправдала ожиданий издателей из EA.
Это привело к существенным сокращениям в студии BioWare, где сейчас заняты разработкой следующей игры в серии Mass Effect.
Бывший руководитель компании Марк Дарра высказал мнение, что команда может обернуть эту неудачу в свою пользу.
Они должны использовать Veilguard как козла отпущения столько, сколько нужно, чтобы получить то, что им надо от EA,
– считает Дарра.
По словам ветерана индустрии, фиаско The Veilguard позволит разработчикам указать на некоторые ошибки, допущенные из-за требований издателей. В частности, речь о приоритетном желании руководителей EA создать "мейнстримную игру", а не такую "суперзанудную" как первые части Dragon Age.
В любом случае, пока о разработке следующей Mass Effect неизвестно практически ничего, так что можем лишь надеяться, что у BioWare найдутся нужные аргументы чтобы работать так, как им самим того хочется.