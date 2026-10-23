Таємний розробник помстився EA – у мережу злили повноцінний трейлер скасованої Mass Effect

Мережу сколихнув раптовий витік повноцінного трейлера скасованої гри Mass Effect Universe. Ролик з'явився невдовзі після новини про закриття студії BioWare видавцем EA.

Видавець Electronic Arts шокував ігрову індустрію рішенням повністю закрити легендарну студію BioWare та скасувати розробку нової частини космічної саги, яка перебувала на ранній стадії виробництва, повідомляє 24 Канал.

Що показали у злитому трейлері на рушії гри?

Під скорочення потрапили близько 400 фахівців, а розроблені матеріали опинилися під загрозою зникнення.

Однак уже наступного дня на платформі Reddit користувач під ніком Random_Hyabusa_Ninja, який назвався працівником BioWare, опублікував двохвилинний відеоролик з назвою Mass Effect Universe.

Відео створено повністю на ігровому рушії з використанням попередніх асетів студії. Трейлер не містить чистого геймплею, проте демонструє сюжетні катсцени, пропрацьовані деталі та висококласну анімацію облич, яка суттєво перевершує скандальну Mass Effect Andromeda.

Головним героєм виступає новий персонаж – колишній військовий у куртці, яку уважні фанати вже бачили під час тизерів на День N7 у 2023 році. Події розгортаються у барі, де герой спілкується з представницею раси азарі.

У відео показали спогади про бої проти кроганів, польоти на глайдерах, телекінетичні здібності, ближній бій, романтичні сцени та використання ретрансляторів. Під час напруженої розмови в барі представниця азарі погрожує головному герою, проте на допомогу раптово приходить культова героїня франшизи – Ліара Т'Соні. Її поява підтверджує, що події гри розгортаються значно пізніше фіналу третьої частини.

Злитий трейлер: дивіться відео

Авторитетний журналіст Джейсон Шраєр із видання Bloomberg підтвердив автентичність злитого відеоролика через власні джерела в індустрії.

Жорстке рішення EA викликало хвилю обурення серед фанатів та розробників, тож побачимо, яке майбутнє чекатиме на всесвіт Mass Effect та інші ігрові світи BioWare. Можливо, це відео та інтерес до нього спонукають інших "великих" гравців викупити права на франшизу в Electronic Arts.