Інсайдери стверджують, що анонсована на Gamescom 2025 LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight здивує шанувальників іншої відомої гри про супергероя Batman: Arkham Knight своїм масштабом.

Warner Bros Games неочікувано представили нову гру в франшизі LEGO та змусили чимало фанатів культового супергероя очікувати на її реліз, інформує 24 Канал.

Небачений розмах?

Трейлер, сповнений нотками притаманного серії гумору, викликав жваве обговорення серед геймерів та вже отримав чимало порівнянь з Batman: Arkham Knight – останньою великою та справді успішною грою про "людину-кажана".

На додачу, у мережі почали зринати деякі подробиці про проєкт, реліз якого намічений на 2026 рік, як і вихід Forza Horizon 6, сетинг якої нещодавно виплив у мережі.

Зокрема, за інформацією користувача X під ніком LEGO Games News, відкритий світ Готем-сіті у майбутній забавці буде справді масштабним.

Джерело стверджує, що версія похмурого мегаполіса у LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight складатиметься з чотирьох різних островів, що на один більше, ніж у вже згаданій Arkham Knigth.

Додання цілого нового острова означає, що розробники зможуть вмістити в гру ще більше "точок інтересу" та цікавих персонажів зі всесвіту Бетмена.

А для дослідження цього масштабного світу в геймерів буде старий-добрий бетмобіль.