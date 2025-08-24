Инсайдеры утверждают, что анонсированная на Gamescom 2025 LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight удивит поклонников другой известной игры о супергерое Batman: Arkham Knight своим масштабом.

Warner Bros Games неожиданно представили новую игру во франшизе LEGO и заставили немало фанатов культового супергероя ожидать ее релиза, информирует 24 Канал.

Невиданный размах?

Трейлер, полон нотками присущего серии юмора, вызвал оживленное обсуждение среди геймеров и уже получил немало сравнений с Batman: Arkham Knight – последней большой и действительно успешной игрой о "человеке-летучей мыши".

В дополнение, в сети начали всплывать некоторые подробности о проекте, релиз которого намечен на 2026 год, как и выход Forza Horizon 6, сетинг которой недавно всплыл в сети.

В частности, по информации пользователя X под ником LEGO Games News, открытый мир Готем-сити в будущей игрушке будет действительно масштабным.

Источник утверждает, что версия мрачного мегаполиса в LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight будет состоять из четырех различных островов, что на один больше, чем в уже упомянутой Arkham Knigth.

Добавление целого нового острова означает, что разработчики смогут вместить в игру еще больше "точек интереса" и интересных персонажей из вселенной Бэтмена.

А для исследования этого масштабного мира у геймеров будет старый-добрый бэтмобиль.