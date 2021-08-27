Студія Traveller's Tales офіційно представила відеогру LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ще в червні 2019 року. Щоправда, вже пройшло понад два роки, а на полицях різноманітних крамниць цей проєкт поки так й не з'явився.

Актуально Повернення до коренів чи повний крах: перезапуск серії Saints Row поділив геймерів на два табори

Одразу варто відзначити, що цього не станеться навіть у нинішньому році, бо розробники вчергове перенесли дату релізу. Взагалі гра мала вийти ще наприкінці минулого року, але згідно з останніми даними, ця подія має відбутися лише весною 2022 року (точної дати ще немає). Річ у тім, що ця відеогра має стати наймасштабнішим проєктом в історії серії LEGO, а також відомо, що вона створюється на новому ігровому рушії. Тобто роботи в її авторів дійсно чимало, а їхню гру навряд чи можна назвати простим ремастером.

Розробники відзначають, що у відеогрі буде понад 300 ігрових персонажів, майже 30 відомих локацій та 45 унікальних рівнів. А загалом LEGO Star Wars: The Skywalker Saga буде повністю повторювати сюжет основних дев'яти фільмів. Цікаво, що епізоди можна буде проходити в будь-якому порядку. У новому трейлері можна побачити різноманітні знакові локації та чимало відомих персонажів. А також цього разу розробники показали мапу, яка з'явиться у відеогрі. Варто відзначити, що вона дійсно величезна, а загалом геймери зможуть вільно досліджувати чимало унікальних планет.

Мапа у відеогрі LEGO Star Wars: The Skywalker Saga / Скриншот

Гра LEGO Star Wars: The Skywalker Saga вийде на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series та Nintendo Switch. А також варто додати, що ціну розробники поки не називали.

Новий трейлер відеогри LEGO Star Wars: The Skywalker Saga: відео