Дебютний трейлер показав яскраві локації: від полів давніх битв до таємничих печер і покинутих святилищ, кожне з яких приховує власні історії та випробування, інформує 24 Канал.

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Головною родзинкою Fatekeeper є продумана бойова система – гравці можуть поєднувати різні стилі бою й магічні школи, створюючи унікальні комбінації навичок. Кожен герой формується за індивідуальними вподобаннями: це може бути як сильний воїн з дворучним мечем, так і спритний розвідник або могутній маг.

Під час бою важливо враховувати не лише особисті слабкості, а й звички й вразливості супротивників, вдало обираючи екіпірування, артефакти й зброю.

Трейлер Fatekeeper дивіться відео:

Скриншоти Fatekeeper

Фото зі Steam

Розробники обіцяють гравцям свободу дій і заохочення за допитливість – сюжет не обмежує дослідників світу, а унікальні пригоди можуть чекати у найнеочікуваніших куточках мапи. Гру тепло зустріли геймери, а реліз у ранньому доступі відбудеться взимку 2025 року на Steam.

Окрім Fatekeeper THQ Nordic представили продовження культової серії Darksiders і показала перший трейлер. Фанати вже довго чекали на продовження цієї серії, тож зустріли цю новину із захватом.