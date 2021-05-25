Minecraft зберігає статус однієї з найбільш популярних ігор у всьому світі, тому й не дивно, що Mojang продовжує активно підтримувати проєкт апдейтами. Зазвичай для гри щороку випускають одне велике оновлення, і цьогоріч воно матиме назву Caves & Cliffs та, схоже, буде настільки масштабним, що вийде двома частинами.

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Самі розробники поділилися доволі великою кількістю деталей про першу частину майбутнього апдейту. Подібно до більшості глобальних оновлень Minecraft, Caves & Cliffs додасть до гри пристойну кількість нововведень.

Блоки

У відеоанонсі нижче розробники повідомили, що в гру додадуть "91 новий блок" і навіть дали змогу трішки підглянути на деякі з них.

Анонс нових блоків з доповнення Caves & Cliffs

Серед нових блоків – чимало нових видів сходів, новий сніг та інші блоки, якими гравці зможуть скористатися, коли оновлення офіційно додадуть до гри.

Моби

Разом із майже сотнею нових блоків, що з'являться в грі, світ Minecraft також поповнять кілька нових мобів. Найбільшою загрозою для гравців стане новий ворожий юніт – Warden. Спавнитися цей моб буде лише в цілковитій темряві, а також буде незрячим, проте це не завадить йому прекрасно чути гравців та їх рухи. Краще не потраплятись йому на шляху, адже Warden здатний вбити одним ударом, незалежно від броні, яку ви носите.

Warden у Minecraft / зображення rockpapershotgun.com

З нейтрально налаштованих до гравця істот в гру додадуть: гірського козла, аксолотля та "сяйнистого" кальмара. Останній буде "дропати" гравцеві спеціальні люмінесцентні чорнила.

Текстури

Зміни в текстурах руди / скриншот з YouTube

У відео розробників від 21 травня, вони зазначили, що значних змін також зазнає зовнішній вигляд руд. Усі рудні матеріали отримають відмінну один від одної структури, що одразу впадати в око досвідченим гравцям Minecraft. Це буде зроблено, зокрема, й для того, щоб покращити доступність гри для людей з дальтонізмом.

Предмети

Mojang також введуть у гру нові предмети. Деякі з них будуть дуже корисними, оскільки вони додадуть ще один рівень креативності для оформлення вашої ігрової оселі.

Amethyst Shard

Brushes

Bucket of Axolotl

Bucket of Powdered Snow

Bundles

Copper Ingot

Glow Berries

Glow Ink Sac

Spyglass

Copper

Мідь міняє колір / зображення beltion-game.com

Одне з найважливіших нововведень – нова мідна руда. Вона матиме таку ж рідкість, як залізо, і, подібно до міді в реальному житті, з часом мінятиме колір через окислення. "Постарілі" мідні блоки виглядають приголомшливо в порівнянні зі звичайними, і ми впевнені, що гравці знайдуть їм застосування вже невдовзі після їх появи в грі.