Minecraft сохраняет статус одной из самых популярных игр во всем мире, поэтому неудивительно, что Mojang продолжает активно поддерживать проект апдейтами. Обычно для игры ежегодно выпускают одно крупное обновление, и в этом году оно будет называться Caves & Cliffs и, похоже, будет столь масштабным, что выйдет двумя частями.
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Сами разработчики поделились довольно большим количеством деталей о первой части будущего апдейта. Подобно большинству глобальных обновлений Minecraft, Caves & Cliffs привнесет в игру приличное количество нововведений.
Блоки
В видеоанонсе ниже разработчики сообщили, что в игру добавят "91 новый блок" и даже позволили немного посмотреть на некоторые из них.
Анонс нових блоків з доповнення Caves & Cliffs
Среди новых блоков – немало новых видов лестниц, новый снег и другие блоки, которыми игроки смогут воспользоваться, когда обновление официально добавят в игру.
Мобы
Вместе с почти сотней новых блоков, которые появятся в игре, мир Minecraft также пополнят несколько новых мобов. Наибольшей угрозой для игроков станет новый вражеский юнит – Warden. Спавниться этот моб будет только в полной темноте, а также будет слепым, однако это не помешает ему прекрасно слышать игроков и их движения. Лучше не попадаться ему на пути, ведь Warden способен убить одним ударом, независимо от брони, которую вы носите.
Warden в Minecraft / изображение rockpapershotgun.com
Из нейтрально настроенных к игроку существ в игру добавят: горного козла, аксолотля и "сияющего" кальмара. Последний будет "дропать" игроку специальные люминесцентные чернила.
Текстуры
Изменения в текстурах руды / скриншот с YouTube
В видео разработчиков от 21 мая, они отметили, что значительных изменений также испытает внешний вид руд. Все рудные материалы получат отличную друг от друга структуру, что сразу бросается в глаза опытным игрокам Minecraft. Это будет сделано, в том числе и для того, чтобы улучшить доступность игры для людей с дальтонизмом.
Предметы
Mojang также введут в игру новые предметы. Некоторые из них будут очень полезными, поскольку они добавят еще один уровень креативности для оформления вашей игровой обители.
- Amethyst Shard
- Brushes
- Bucket of Axolotl
- Bucket of Powdered Snow
- Bundles
- Copper Ingot
- Glow Berries
- Glow Ink Sac
- Spyglass
Copper
Медь меняет цвет / изображение beltion-game.com
Одно из важнейших нововведений – новая медная руда. Она будет такой же редкости, как железо, и, подобно меди в реальной жизни, со временем будет менять цвет из-за окисления. "Устаревшие" медные блоки выглядят потрясающе по сравнению с обычными, и мы уверены, что игроки найдут им применение вскоре после их появления в игре.