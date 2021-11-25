Масштабні перестановки: інсайдер розповів про майбутнє студії, яка створила Battlefield 2042

Відомий інсайдер Том Хендерсон поділився інформацією про майбутнє студії DICE. Він відзначив, що її керівництво збирається серйозно оновити команду розробників Battlefield 2042.

У середині жовтня відомий інсайдер Том Хендерсон відзначив, що реліз гри Battlefield 2042 може пройти невдало. Він розповів, що у цієї відеогри є чимало проблем, а деякі співробітники DICE вже тоді йому сказали, що після її виходу можуть "полетіти голови". Здається, вони дійсно мали рацію.

Детальніше Усе не так просто: відомий інсайдер розповів про проблеми з розробкою Battlefield 2042

Варто розпочати з того, що реліз Battlefield 2042 пройшов дуже невдало. Нова відеогра отримала посередні оцінки від критиків, а також потрапила під каток геймерів. Спершу вони розгромили рейтинг відеогри на агрегаторі рецензій Metacritic, а потім ще й в популярному сервісі Steam. Звичайні гравці критикують цей проєкт майже за все, а особливо вони відзначають його технічний стан.

Варто відзначити, що проблем дійсно чимало, а їхнє існування вже навіть визнали представники DICE. Вони пообіцяли, що до кінця цього року вийде аж три масштабних патчі. Щоправда, здається, керівництво цієї студії вирішило не зупинятися на цьому. Річ у тім, що цього разу Том Хендерсон поділився інформацією про те, що вони готують масштабні перестановки.

Згідно з даними інсайдера, керівництво DICE вже найняло чимало додаткових співробітників. Він навіть додав, що нових людей настільки багато, що вистачило б на цілу нову студію. Щоправда, цього разу йдеться саме про перестановки, а не про відкриття нової студії. Тому Том Хендерсон припускає, що вже до кінця цього тижня має з'явитися інформація про перші звільнення. Варто додати, що студію DICE вже покинув головний дизайнер Фаузі Месмар. Він написав, що просто отримав дуже хорошу пропозицію від іншої студії.

Варто відзначити, що невеликі перестановки відбуваються після релізу майже всіх відеоігор. Щоправда, згідно з інформацією інсайдера, цього разу все дуже масштабно. А тому можна припустити, що на такі серйозні зміни вплинув саме невдалий реліз Battlefield 2042. Цікаво лише, чи звільнять тих людей, які дозволили випустити гру в такому стані.

"Правильний" трейлер відеогри Battlefield 2042: відео