В середине октября известный инсайдер Том Хендерсон отметил, что релиз игры Battlefield 2042 может пройти неудачно. Он рассказал, что у этой видеоигры есть немало проблем, а некоторые сотрудники DICE уже тогда ему сказали, что после ее выхода могут "полететь головы". Кажется, они действительно были правы.

Подробнее Все не так просто: известный инсайдер рассказал о проблемах с разработкой Battlefield 2042

Стоит начать с того, что релиз Battlefield 2042 прошел очень неудачно. Новая видеоигра получила средние оценки от критиков, а также попала под каток геймеров. Сначала они разгромили рейтинг видеоигры на агрегаторе рецензий Metacritic, а затем и в популярном сервисе Steam. Обычные игроки критикуют этот проект почти за все, а особенно они отмечают его техническое состояние.

Стоит отметить, что проблем действительно немало, а их существование уже признали даже представители DICE. Они пообещали, что до конца этого года выйдет аж три масштабных патча. Правда, кажется, руководство этой студии решило не останавливаться на этом. Дело в том, что на этот раз Том Хендерсон поделился информацией о том, что они готовят масштабные перестановки.

Согласно данным инсайдера, руководство DICE уже наняло немало дополнительных сотрудников. Он даже добавил, что новых людей настолько много, что хватило бы на новую студию. Правда, в этот раз речь идет именно о перестановках, а не об открытии новой студии. Поэтому Том Хендерсон предполагает, что уже к концу этой недели должна появиться информация о первых увольнениях. Стоит добавить, что студию DICE уже покинул главный дизайнер Фаузи Месмар. Он написал, что просто получил очень хорошее предложение от другой студии.

Следует отметить, что небольшие перестановки происходят после релиза почти всех видеоигр. Правда, по информации инсайдера, на этот раз все очень масштабно. А потому можно предположить, что на столь серьезные изменения повлиял именно неудачный релиз Battlefield 2042. Интересно только, уволят ли тех людей, которые позволили выпустить игру в таком состоянии.

"Правильный" трейлер видеоигры Battlefield 2042: видео